Kidical Mass-Demo in Duisburg

Die Organisatoren wollen mit der Demo ein Zeichen setzen, dass sich Kinder ohne Angst im Straßenverkehr bewegen können. Das sei in Duisburg wie auch in vielen anderen Städten nicht immer der Fall. Das Thema "Sicherer Schulweg" müsse endlich Beachtung finden. Schüler müssten selbständig und sicher zur Schule kommen und ihre Ziele in der Freizeit erreichen können, ohne dass sie ständig in Gefahr seien, über den Haufen gefahren zu werden. Die Fahrrad-Demo findet im Rahmen der "Kidical Mass"-Aktion statt. Bundesweit findet seit Jahren regelmäßig solche Demos statt. Sie werden durch die Veranstalter angemeldet und i.d.R. auch von der Polizei abgesichert und begleitet. Die Aktion macht sich für eine kinderfreundliche Verkehrspolitik stark.