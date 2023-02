KI sorgt für schnelleren Einlass in Oberhausener Arena

Eine Künstliche Intelligenz soll verdächtige Gegenstände am Körper oder in der Tasche der Gäste finden. Das System eines amerikanischen Herstellers erkennt selbstständig Waffen und unterscheidet potenziell gefährliche von harmlosen persönliche Gegenständen wie z.B. Schlüssel, Münzen oder Handys, heißt es. Taschen müssten nur noch ausnahmsweise geöffnet werden. Pro Stunde könnten so bis zu 5.000 Besucher überprüft werden, deutlich mehr als bislang. Die Arena hatte das Gerät bereits im Dezember im Test-Einsatz.