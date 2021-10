Kellerbrand in Saarn

Die Bewohner hatten das Feuer rechtzeitig bemerkt und sich selbst in Sicherheit gebracht, heißt es. Der Rettungsdienst hat sie untersucht. Keiner wurde verletzt. Gleichzeitig konnten die Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten starten. Anschließend wurde alles gelüftet und dann die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Die Beamten ermitteln jetzt wegen der Brandursache. Die Bewohner konnten für die nächsten Tage bei ihren Nachbarn unterkommen, so die Feuerwehr weiter. Sie sagt, dass Rauchwarnmelder den Brand noch früher angezeigt und damit den Sachschaden deutlich verringert hätten.