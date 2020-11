Keine Maske: Über 600 Anzeigen

In den Bussen und Bahnen der Ruhrbahn hat es in Mülheim und Essen seit Beginn der Maskenpflicht 615 Anzeigen gegeben. Das bezieht sich auf einen Zeitraum von Mitte August bis Ende Oktober, heißt es vom Verkehrsunternehmen. Wer keine Maske trägt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Dafür gibt es ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro.





© Stefan Arend / FUNKE Foto Services