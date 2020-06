Kein Corona mehr im Wohnstift Uhlenhorst

Damit dürfen jetzt auch endlich wieder schwerkranke Bewohner, die ihr Zimmer nicht verlassen können, Besuch bekommen. Die Vorgaben vom Land hatten das wegen des Coronavirus-Falls nicht erlaubt. Damit es nicht noch mal Probleme gibt, möchte das Wohnstift vorsichtig bleiben. Es sollen weiterhin nur so wenig wie möglich externe Besucher das Haus betreten. Außerdem gelten weiterhin strenge Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen. Vor diesem letzten Corona-Fall waren schon in einem anderen Wohnbereich ein 99-Jähriger und eine Mitarbeiterin an Corona erkrankt. Beide sind schon seit einiger Zeit wieder gesund.