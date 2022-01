Zwei Schwerverletzte bei Feuer in Heißen

+++ Update 14.15 Uhr - Der Brand ist gelöscht - Die Polizei beginnt mit den Untersuchungen zur Brandursache +++





Bei einem Feuer in Heißen sind am späten Abend zwei Menschen schwerverletzt worden. Als die Feuerwehrleute an dem Einfamilienhaus an der Velauer Straße ankamen, brannte schon der komplette Dachstuhl.

© Feuerwehr Mülheim