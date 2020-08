Kaum Sturm-Einsätze für die Feuerwehr

Die Feuerwehrleute mussten hauptsächlich per Drehleiter lose Äste aus Baumkronen entfernen. Das war zum Beispiel in der Nähe des Finanzamts in der Bleichstraße der Fall. Die Einsatzkräfte haben auch einen umgewehten Bauzaun wieder aufgestellt. Das war aber nichts wildes, sagt ein Sprecher. Den Zaun hätte jeder andere auch wieder aufrichten können. Die Feuerwehr geht jetzt davon aus, dass der starke Wind - wie angekündigt - immer mehr nachlässt.