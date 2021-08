Kaufland übernimmt real am Heifeskamp

Wir freuen uns über die Freigabe durch das Bundeskartellamt, sagt eine Sprecherin der Kaufland Stiftung gegenüber Radio Mülheim. Das hatte dem Unternehmen die Übernahme von bundesweit 22 real-Märkten erlaubt - darunter auch der bei uns in Mülheim. Die Mitarbeiter in Dümpten sollen von Kaufland eine neue berufliche Perspektive bekommen. Man werde die Filiale gemeinsam mit den neuen Kollegen erfolgreich weiterbetreiben, heißt es weiter. Der Markt am Heifeskamp soll entsprechend dem Kaufland-Konzept umgebaut und modernisiert werden. Danach will Kaufland dort ein Sortiment von rund 30.000 Artikeln anbieten.