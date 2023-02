Geldautomat im Kaufland gesprengt MIT UPDATE

Update 14.02.:

Am Nachmittag desselben Tages hielten niederländische Polizisten ein Auto im Grenzbereich zwischen Deutschland und den Niederlanden an. Vier Männer mit niederländischer Staatsangehörigkeit saßen darin. Neben einer größeren Menge Bargeld fielen den Einsatzkräften vorhandene Farbanhaftungen an den Personen und dem Geld auf. Einer der Männer war verletzt und musste ins Krankenhaus. Anschließend konnte ein möglicher Zusammenhang zwischen dem Verkehrsunfall in Essen und der Automatensprengung in Mülheim hergestellt werden. Gegen drei 21-Jährige und einen 23-Jährigen wurde ein Haftbefehl erlassen. Die Ermittlungen dauern an.





Ob die Automatensprenger Beute gemacht haben, ist noch nicht bekannt. Unklar ist laut Polizei auch noch, wie groß der Schaden am Gebäude der Kauflandfiliale ist. Parallel zur Automatensprengung beschäftigt die Polizei ein brennendes Auto, das kurz nach der Tat nebenan in Essen aufgefunden wurden. Der PKW ist augenscheinlich nach einem Unfall zurückgelassen worden. Ob der Auto-Fund und die Automatensprengung in einem Zusammenhang stehen, ist unklar.