Wohnungsdurchsuchung bei "Coronasaurus" - MIT UPDATE

Anlass dazu hat ein Vorfall von November gegeben, sagt die Polizei. Damals soll er versucht haben, ohne Maske bei Kaufland am Heifeskamp einzukaufen. Der Supermarkt hatte ihn nicht reingelassen. Die Polizei wurde dazu gerufen. Die Beamten erkannten bei der Maskenbefreiung Hinweise auf eine Fälschung und erstatteten Anzeige wegen des Verdachts auf Urkundenfälschung. Dafür drohen nach Strafgesetzbuch eine Geldstrafe oder sogar Gefängnis. Der Verein "Maskenbefreite", bei dem der "Coronasaurus" Vorstandsmitglied ist, hat nach allem, was passiert ist, rechtliche Schritte gegen die Polizei und gegen Kaufland angekündigt.

UPDATE: Zwischenfall in Oberhausen

Nach Informationen von Radio Mülheim war der Mülheimer Anfang Februar in einen Zwischenfall beim Demo-Zug in Oberhausen verwickelt. Dort wurde er laut Polizei zwischenzeitlich in Gewahrsam genommen. Laut Stadt Oberhausen gab es zuvor Streit um die Befreiung von der Maskenpflicht. Der Mülheimer habe sich geweigert, Personalausweis und Befreiung vorzuzeigen mit dem Hinweis, er sei bereits kontrolliert worden. Laut Stadt wurde ihm erklärt, dass das bei der Vielzahl der Einsatzkräfte durchaus vorkommen könne. Daraufhin wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Im Nachgang legte er laut Stadtsprecher Maskenbefreiung und Reisepass vor und erklärte, weiter an der Veranstaltung teilnehmen zu wollen. Er sei in keiner Weise kooperativ gewesen und wurde deshalb bis zum Ende der Demo in Gewahrsam genommen. Offenkundig wurde hier die Befreiung von der Maskenpflicht nicht beanstandet. Auf Nachfrage bei der Stadt Mülheim heißt es, der Demo-Organisator habe sich vor Ort in Mülheim durchweg an die Maskenpflicht gehalten.