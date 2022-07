Katze aus Wohnung gerettet

Unsere Feuerwehr in Mülheim musste zu einem Wohnungsbrand in die Fichtestraße nach Heißen ausrücken. Laut einem Sprecher war am Donnerstagmittag eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Menschen wurden nicht verletzt.

© Feuerwehr Mülheim