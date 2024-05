Kassensturz: 10.000 Euro bei "Lauf für die Liebe"

Rund 300 Läuferinnen und Läufer waren an den Start gegangen. Sie konnten sich auf Parcours über 2,5 bis 10 Kilometer Länge begeben. Das Besondere bei der Saarner Veranstaltung: Es gibt keine Preislisten. Jeder darf so viel Geld in die Spendendose werfen, wie er mag. Die 10.000 Euro sind durch Spenden und Einnahmen am Platz zusammengekommen. Das Geld geht an den Wünschewagen des ASB. Er erfüllt Wünsche von schwerkranken Menschen.