Saarn: April startet mit Genuss-Event

Die Veranstaltung läuft ab dann immer am ersten Mittwoch im Monat von 17 bis 21 Uhr. Eine Ausnahme gibt im Juli. Wegen des Firmenlaufs weicht der Feierabend auf den zweiten Mittwoch aus. Die Veranstaltung versteht sich nicht als Konkurrenz zum klassischen Wochenmarkt. Die Werbegemeinschaft Saarn will wieder einen Mix aus Gourmet-Markt und Street-Food-Event auf den Pastor-Luhr-Platz zaubern. Dazu legen wechselnde DJs Soul, Funk und House auf. In den letzten Jahren war der Saarner Feierabend vor allem bei schönem Wetter sehr gut besucht. Hier sind die Termine für dieses Jahr im Überblick: