Karstadt im Rhein-Ruhr Zentrum bleibt

Im Ruhrgebiet sind anscheinend fünf Kaufhäuser betroffen: zwei am Stammsitz des Konzerns in Essen, zwei in Dortmund und eins in Witten. Bundesweit wird vermutlich rund 7.500 Mitarbeitern gekündigt. Für sie soll eine Transfergesellschaft gegründet werden. Montag kommt der Gläubigerausschuss zusammen. Er muss dem Insolvenzplan noch zustimmen. Galeria Karstadt Kaufhof war durch die Corona-Pandemie endgültig in Schieflage geraten. Der Konzern hatte im April ein Schutzschirmverfahren eingeleitet. Er will sich in Eigenregie sanieren.