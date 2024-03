Karnevalisten übernehmen Entenrennen

Sie werden das diesjährige Entenrennen am 8. Juni hauptverantwortlich organisieren, heißt es. Zu den Aufgaben gehören der Vorabverkauf der Enten, die Organisation der Preise für die Erstplatzierten und die Abwicklung des Entenrennens am Festtag selbst. Unterstützung gibt es von der städtischen Abteilung Jugendarbeit. Der Erlös des Entenrennens kommt anteilig den Vereinen zugute, die das Entenrennen organisieren. Ein weiterer Teil soll an Rolli Rockers Sprösslinge e.V. zum Bau eines inklusiven Spielplatzes gespendet werden, sagt die Stadt. Die Jugendfestspiele „Voll die Ruhr“ sollen nach mehreren Jahren Pause wieder in gewohnter Form stattfinden.