Voll die Ruhr: Letzte "Rennenten" zu verkaufen

Noch sind einige der gelben Enten zu haben. Sie kosten jeweils fünf Euro. Bekommen könnt ihr sie im Historischen Rathaus, Zimmer B10 und in der Stadtbibliothek im MedienHaus. Jede Ente kann nach eigenen Vorstellungen gestaltet werden, heißt es von der Stadt. Die Startnummer muss gut lesbar sein. Die fertig gestalteten Rennenten können bis zum 23. Mai in der Stadtbibliothek abgegeben werden oder am Renntag selbst bis 13.30 Uhr. Das Entenrennen startet um 15 Uhr an der Florabrücke. Für die Besitzer der schnellsten Enten gibt es Preise. Der Erlös der Aktion geht an das Raphaelhaus Mülheim, die Kinder- und Jugendarbeit des Hauptausschusses Gross-Mülheimer-Karneval sowie die Arbeit des Vereins Qualifizierte Kindertagespflege in Mülheim.