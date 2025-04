Voll die Ruhr: Verkauf der Rennenten startet

Eine "Rennente" kostet 5 Euro. Sie kann für das Rennen persönlich gestaltet und am 24. Mai dann aufs Wasser gesetzt werden. Die Enten gibt es hier zu kaufen:





• Stadtbibliothek im MedienHaus, Synagogenplatz 3

• Amt für Kinder, Jugend, Schule und Integration, Historisches Rathaus, Am Rathaus 1, Zimmer B 10 (Turmeingang an der Friedrich-Ebert-Straße)

• Tankstelle Stachelhaus, Sandstraße 128

• KiTa Villa Kunterbunt, Kuhlendahl 106 a

• KiTa Sternenzelt, Fünter Weg 38

• KiTa Familienzentrum Sonnenschein, Kleiststraße. 58

• Tagespflegestellen

• zusätzlich am Wochenende bei gutem Wetter am Kurt-Schumacher-Platz, im Stadthafen oder auf dem Rathausmarkt





Der Erlös geht an das Raphaelhaus Mülheim und an die Kinder- und Jugendarbeit des Hauptausschusses Gross-Mülheimer-Karneval. Außerdem wird die Arbeit des Vereins Qualifizierte Kindertagespflege in Mülheim unterstützt. Die fertig gestalteten Enten können bis zum 23. Mai in der Stadtbibliothek abgegeben werden. Auch möglich ist, sie am Renntag selbst auf dem Festivalgelände abzugeben. Möglich ist das bis zum 24. Mai um 13.30 Uhr. Das Rennen startet um 15 Uhr an der Florabrücke. Für die Besitzer der schnellsten Enten gibt es Preise.