Karnevalisten planen erst mal weiter

Bevor sich daran was ändert, müsse erst mal klar sein, welche Karnevalsveranstaltungen verboten werden: der Straßenkarneval mit Umzügen und vollen Kneipen oder die Feiern und Sitzungen in Festsälen. Für beides haben die Mülheimer Karnevalsvereine schon Lösungen parat. Sitzungen wären im Festsaal der Stadthalle möglich. Unter Einhaltung der Corona-Regeln könnten bis zu 100 Karnevalisten teilnehmen. Der Rosenmontagszug ließe sich gegebenenfalls auf das Gelände des Flugplatzes Essen/Mülheim verlegen. Dazu laufen aktuell schon Gespräche. Eins ist für den Hauptausschuss Gross-Mülheimer-Karneval klar: Karneval kann man nicht absagen. Es müsse nur geklärt werden, in welcher Form gefeiert werden darf.