Karneval in Mülheim

An dem Baum hängen die Wappen des Hauptausschusses Gross-Mülheimer-Karneval und der einzelnen Gesellschaften in Mülheim. Der Eintritt ist kostenlos. Die Karnevalisten verweisen auf die gültige Corona-Schutzverordnung, die derzeit draußen keine Einschränkungen für Veranstaltungen dieser Größe vorsieht. Am Abend feiert dann die Prinzengarde Rote Funken das Hoppeditz-Erwachen im Haus Scherpenberg. Start ist um 19 Uhr. Auch im Tanzhaus am Löhberg und im Haus Bürgergarten laufen heute Abend Veranstaltungen.