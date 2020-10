Karlsruher Straße wird Einbahnstraße

Die Karlsruher Straße wird auf dem Stück deshalb zu einer Einbahnstraße in Richtung Saarner Straße. Wer in die andere Richtung will, muss die Umleitung über die Friedhofstraße nehmen. Wenn gegen Ende der Arbeiten die neuen Asphaltschichten aufgetragen werden, muss die Karlsruher Straße für zwei bis drei Tage voll gesperrt werden. Die Stadt kündigt das früh genug an.

