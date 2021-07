Kanalsanierung: Max-Halbach-Straße gesperrt

Die medl erledigt da im Auftrag der Stadt Mülheim Kanalarbeiten. Das passiert am Abwassersammler im Bereich des Sportplatzes TSV Heimaterde und des Fischteichs. Die meisten Arbeiten laufen in "geschlossener Bauweise". Das heißt, dass nicht alles aufgebaggert werden muss. Das ist nur an einigen, wenigen Stellen nötig. Damit die Arbeiten sicher laufen können, sind einige Wege zwischen der Kolumbusstraße und dem Sportplatz auch für Fußgänger gesperrt. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis zum 6. August.