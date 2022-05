Kampf gegen Banden wird verstärkt

Die Mitglieder prüfen zunächst, was bei den Ermittlungen bislang gut gelaufen ist und was nicht. Sie soll einmal "alles auf den Kopf stellen". Die Soko hat im April mit der Arbeit begonnen und wird sechs Monate lang arbeiten. Erste Erkenntnisse: Künftig soll die Tatortarbeit bei den Behörden gebündelt werden, die über eine Kriminaltechnische Untersuchungsstelle verfügen. Um die Täter zu erwischen, müssen absolute Spezialisten ran, heißt es. Im vergangenen Jahr sind in NRW über 150 Geldautomaten gesprengt worden. In diesem Jahr bereits 72. Zuletzt gab es heute Nacht einen gesprengten Automaten bei uns in Mülheim. Innenminister Reul sagt, es muss gehandelt werden, bevor es Tote gibt. Die Banden setzen immer mehr Sprengstoff ein, um an das Geld in den Automaten zu kommen. Dabei sind auch schon zahlreiche Wohnhäuser schwer beschädigt worden.