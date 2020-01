Kämmerer reagiert auf offenen Brief zur VHS-Sanierung

Mendack macht in seiner Antwort noch einmal deutlich, dass die Stadt die Volkshochschule an der Bergstraße nur sanieren kann, wenn sie das Geld dafür an anderer Stelle einspart. Vorschläge, Schulbaumaßnahmen für die VHS zeitlich nach hinten zu verschieben, haben im Rat aber keine Mehrheit gefunden. Mendack verweist darauf, dass die Politik jederzeit erneut darüber abstimmen kann, um so dem Ergebnis des Bürgerentscheids doch noch Rechnung zu tragen. Ansonsten fehlt der Stadt das Geld, um die alte VHS in der MüGa zu sanieren.