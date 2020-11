Junior-Uni unterbricht Semester

Währenddessen arbeiten die Mitarbeiter schon am neuen Programm für das Frühjahrssemester. Die Anmeldungen dafür sollen nach den Weihnachtsferien starten. Alle aktuellen Infos gibt es hier.

Firma Gerstel spendet Kinder-Laborkittel

Die Junior-Uni freut sich außerdem über eine Spende des Mülheimer Unternehmens Gerstel. Es hat 60 Laborkittel in Kindergrößen angeschafft, damit die kleinen Forscher beim Experimentieren geschützt sind. Gerstel kennt sich mit dem Thema "Chemie" aus. Das Familienunternehmen aus Dümpten entwickelt und produziert Geräte und Systeme, um chemische Stoffe zu analysieren. - unter anderem in Lebensmitteln, Wasser oder auch Blut. Wer die Zukunft seiner Firma langfristig sichern will, muss Sorge für gut ausgebildeten und motivierten Nachwuchs tragen, heißt es vom Chef.