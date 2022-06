Junge Dobermann-Hündin attackiert Frauen

Der Polizei war zunächst ein frei laufender Hund gemeldet worden. Als die Polizisten eintrafen, hatte der Dobermann schon zwei junge Frauen gebissen. Versuche, den Hund anzuleinen misslangen, das Tier lief zunächst weg, kehrte wieder zurück und biss eine 51-Jährige in den Oberschenkel. Zwei der drei verletzen Frauen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der Besitzerin gelang es schließlich doch noch, den Dobermann anzuleinen. Laut Besitzerin sei das Tier ein 15 Monate altes Weibchen, das durch eine Unaufmerksamkeit aus dem Haus rennen konnte. Der Hund wurde sichergestellt und an das Mülheimer Tierheim übergeben. Laut Polizei kam der Einsatz von Pfefferspray oder Schusswaffen nicht in Frage, um die in der Nähe stehenden Personen nicht zu gefährden.