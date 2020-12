Jugendberatung auch zwischen den Jahren erreichbar

Das gilt für Belastungen aller Art, wie Depressionen, Ängsten oder Problemen in der Familie, aber auch für Fragen zu Drogenkonsum und Missbrauch. Das Angebot richtet sich auch an Eltern und andere Bezugspersonen, heißt es von Ginko. Die Gespräche können - trotz Corona - unter Einhaltung der Hygienevorschriften in der Beratungsstelle in der Kaiserstraße stattfinden, aber auch per Telefon oder Video. Termine können per Telefon 300 69 - 31 oder per Mail jugendberatung@ginko-stiftung.de ausgemacht werden.