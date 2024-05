Jubiläum: 10 Jahre ASB-Wünschewagen

Er begleitet totkranke Menschen an ihre Wunschziele. Menschen, die das aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr allein schaffen würden. Das kann ein Konzert der Lieblingsband sein, ein letztes Mal die Ostsee sehen oder oder. Allein im Jahr 2023 waren es über 2000 Fahrten, die der Arbeiter-Samariter-Bund organisiert hat. Begleitet werden die Menschen da von ehrenamtlichen Mitarbeitern, die Fahrten sind kostenlos. Das Projekt wird rein über Spenden finanziert.

Auch ihr könnt den Wünschewagen unterstützen: In Mülheim wurden in den letzten Wochen Bilder zum Thema "letzte Wünsche" ausgestellt. Diese Bilder werden am Samstag (25.05.) von der Ruhrgalerie in Mülheim versteigert. Der Erlös wird dem ASB-Wünschewagen gespendet. Los geht es um 15 Uhr.