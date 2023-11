Jetzt noch für Jugend forscht anmelden

Anmelden können sich junge Forscher von 15 bis 21 Jahren. Jüngere Teilnehmer ab Klasse 4 treten in der Juniorsparte Schüler an. Für die Anmeldung reicht es aus, das Forschungsthema festzulegen. Es muss in eine der sieben Kategorien Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Information, Pysik oder Technik passen. Die Teilnehmer können zum Beispiel zu erneuerbaren Energien forschen, sich mit Robotertechnik befassen oder das Verhalten von Tieren untersuchen. Nach Festlegung des Oberthemas wird bis Anfang 2024 geforscht. Danach müssen die jungen Forscher eine schritliche Ausarbeitung einreichen. Am Ende können sie Sachpreise im Gesamtwert von mehr als einer Million Euro gewinnen.

Hier geht es zu weiteren Infos und zur Anmeldung: www.jugend-forscht.de