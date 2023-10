Jetzt noch anmelden für Mystery-Action-Abenteuer

Die Teilnehmer begeben sich auf ein Abenteuer quer durch die Stadt und an mysteriöse Orte. Dabei klären sie zum Beispiel die Frage "Ist der Freitag der 13. nur ein Mythos? Oder liegt in den Geschichten die Wahrheit?". Es wird auch um Urban Legends in Mülheim gehen, die erst vor 10 Jahren entstanden sind. Am Ende lüften die Jugendlichen ein Mülheimer Geheimnis.

Organisiert wurde das Projekt vom Amt für Kinder, Jugend, Schule & Integration in Kooperation mit Waldritter e.V. Die Planungen laufen bereits seit Anfang des Jahres. Beim Erstellen der Rätsel waren auch Jugendliche maßgeblich beteiligt. Anmelden können sich Interessierte bei Monika Kühner unter 0208 455 4512 oder Johannes Glahn unter 0208 455 4533. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro. Wer den MülheimPass besitzt, zahlt nur 7,50 Euro.