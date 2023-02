Je weniger Kundenkonten, desto besser

Zum Beispiel beim Shoppen im Internet. Wenn wir in einem Shop ein Kundenkonto anlegen besteht immer das Risiko, dass diese Daten von Unbefugten abgegriffen und missbraucht werden. Um dieses Risiko einzudämmen, sollte man sich konsequent aus nicht mehr genutzten Online-Shops abmelden und seine dort hinterlegten Daten löschen. Wer noch sicherer gehen will, sollte beim Einkaufen im Internet auf ein Kundenkonto verzichten und sich als Gast anmelden. Auch lohnt es sich, sein Smartphone regelmäßig nach Apps zu durchsuchen, die man nicht mehr nutzt und diese runterzuschmeißen. WLAN und GPS sollten am Smartphone möglichst deaktiviert werden, weil einige Apps Bewegungsprofile des Handybesitzers erstellen und speichern. Bei den Cookie-Einstellung auf Internetseiten sollte so wenig wie möglich akzeptiert werden. Wer "Alle Cookies akzeptieren" anklickt, gibt viel mehr von sich Preis als nötig.