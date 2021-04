Inzidenz sinkt unter 200

Seit Ausbruch der Pandemie sind bei uns 214 Menschen mit oder an Corona gestorben. 1.396 sind auf Anweisung des Gesundheitsamts im Moment in Quarantäne. 6.943 gelten nach einer Infektion mittlerweile wieder als gesund. Die Inzidenz in Mülheim ist wieder unter den Wert von 200 gesunken. Sie liegt heute bei 196,3 (gestern 232,1).

Hier gibt es noch mal alle aktuellen Zahlen zum Nachlesen.