Inzidenz geht weiter hoch

Die Zahl der zwei mal Geimpften in Mülheim stieg um 171 auf jetzt 124.214. Die Inzidenz ist am Wochenende ebenfalls weiter gestiegen - diese liegt bei den Geimpften heute bei 121,6 und bei den Ungeimpften bei 323,3. Insgesamt sind heute in Mülheim 758 akut und nachweislich an Corona Erkrankte registriert.