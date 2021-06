Inzidenz auf 15,2 gesunken

In Mülheim sind im Moment 86 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie sind 231 mit oder an Corona gestorben. 161 sitzen aktuell in Quarantäne. 8.085 gelten mittlerweile wieder als geheilt.

92.758 Mülheimer haben bislang eine erste Impfung gegen Corona bekommen. Das sind 54,4 Prozent, sagt die Stadt. Für 34.112 Mülheimer (20%) gab es auch schon die zweite Spritze.

