Inzidenz aktuell bei 209,4

Im Moment sind bei uns 524 Menschen mit Corona infiziert. 663 Mülheimer sitzen gerade auf Anweisung des Gesundheitsamts Zuhause in Quarantäne. Die Inzidenz liegt laut RKI aktuell bei 209,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Die Stadt selbst gibt sie nur noch in getrennten Zahlen für Geimpfte und Ungeimpfte an. Die Inzidenz der Geimpften liegt laut Mülheimer Dashboard bei 100,7 - die der Ungeimpften bei 346,4. Das RKI gibt die Hospitalisierungsinzidenz für NRW heute (23.12.) mit 3,53 an.

Mittlerweile sind 127.071 Mülheimer voll gegen Corona geimpft. Das entspricht 74,5 Prozent. 74.218 Menschen sind schon geboostert. Damit haben 43,5 Prozent der Mülheimer ihren Schutz gegen Corona mit einer Drittimpfung aufgefrischt.

