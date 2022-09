Angepasste Impfstoffe stärker nachgefragt

Die Nachfrage nach den Auffrischungsimpfungen sei deshalb an den öffentlichen Stellen nun deutlich gestiegen, sagt der leitende Mülheimer Impfarzt. Vor allem der Andrang an der Impfstelle am Flughafen war am Donnerstag sehr groß. Neben den beiden angepassten Impfstoffen von Biontech und Moderna gibt es bei den Impfstellen auch den Totimpfstoff „Valneva“. Und auch er werde gut von den Mülheimern angenommen.

STIKO-Empfehlung

Grundsätzlich empfehle sich die dritte Coronaschutzimpfung für alle ab zwölf Jahren, so der leitende Impfarzt. Die vierte Impfung wird empfohlen für Menschen, die über 60 Jahre alt sind oder an Vorerkrankungen leiden.