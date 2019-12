Investor kauft Grundstück der Hauptpost

Geplant ist, den Bereich der Hauptpost und des Parkplatzes in den nächsten Jahren aufzuwerten. Dazu soll es enge Absprachen mit der Stadt geben, heißt es vom Unternehmen Hackenberg & Co, das bei dem Deal als Vermittler im Einsatz war. Aktuell laufen aber noch Mietverträge - zum Beispiel der, der Hauptpost. Ob sie einfach auslaufen, verlängert werden oder Mieter von sich aus über einen Standortwechsel nachdenken, ist noch völlig offen. Laut Hackenberg will der neue Investor seine Bestandsmieter jedenfalls nicht einfach vor die Tür setzen.