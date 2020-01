Hauptpost will am Hauptbahnhof bleiben

Die Hauptpost bleibt erst mal an ihrem Standort am Mülheimer Hauptbahnhof - trotz des Verkaufs des Gebäudes an einen Investor. Auf dem Gelände zwischen Hauptbahnhof und Forum hat die Post ihr Brief- und Paketverteilzentrum und bietet Dienstleistungen der Postbank an.

© Radio Mülheim