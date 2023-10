Internationaler Badminton-Nachwuchs kommt nach Mülheim

Es läuft vom 10. bis zum 15. Oktober in der Westenergie Sporthalle (U19 und U17) und der Sporthalle Von-Bock-Straße (U15). Ausgerichtet wird das Event vom Deutschen Badmintonverband in Zusammenarbeit mit dem VfB Grün-Weiß Mülheim. In den Altersklassen U17 und U19 werden für die jungen Teilnehmer auch internationale Ranglistenpunkte vergeben. Die German Ruhr Internationals gibt es seit 2019.