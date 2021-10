Internationale Nachwuchsspieler zu Gast

Gespielt wird in den Altersklassen U17 und U19 um Weltranglistenpunkte. Parallel dazu findet der U15-Wettbewerb in der Halle des Leistungszentrum an der Südstraße statt. Die großen Wettbewerbe laufen in der Westenergie Sporthalle. Start ist um 9 Uhr. Letzter Turniertag ist am Sonntag. Das Turnier findet erst zum zweiten Mal statt. Im vergangenen Jahr war es abgesagt worden.