Innenstadtfest mit zahlreichen Attraktionen

Es gibt Live-Musik, Mitmachaktionen und Walk Acts. Straßenmusiker verteilen sich über die Innenstadt. Im Rahmen der Aktion läuft auch der große Blaulichttag. Hier präsentieren sich die Mülheimer Hilfsorganisationen. Sie haben ihre Fahrzeuge und Stände an Stadthafen, Ruhrpromenade und Rathausmarkt aufgebaut. Dazu sind historische Polizeiautos aus den USA ausgestellt. Die MEG bietet verschiedene Aktionen für Kinder an. Die "Rasende Berta" - eine Art Shuttle-Zug - bietet Fahrten zwischen den unterschiedlichen Orten des Festes an. Das Ganze läuft bis 18 Uhr.