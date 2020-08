Industrietaucher in Oberhausen

Mit einem dicken Helm und in einem Korb wurde der Taucher mit Hilfe eines Krans in die Tiefe gelassen. Der Kranführer musste dabei sehr genau arbeiten. Der Schacht ist nämlich gerade mal zwei Meter breit. Alles hat gut funktioniert und der Einbau war erfolgreich. Die WBO bauen in Sterkrade gerade an einem neuen Anschluss an den Hauptkanal. Das soll die Kanalisation entlasten und vor Überschwemmungen schützen.