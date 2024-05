In Xanten: Wer möchte einen Atomschutzbunker kaufen?

Zu Beginn des Ukraine-Kriegs in 2022 wurde er schon einmal angeboten, nun im Frühling 2024, erneut. Diesmal zu deutlich günstigeren Konditionen. Ein Atomschutzbunker wird in Xanten erneut zum Verkauf angeboten. Diesmal aber nicht mehr über "Kleinanzeigen". Nun ist ein Immobilienmakler dafür zuständig.

© picture alliance/dpa | Fabian Strauch © picture alliance/dpa | Fabian Strauch

"Bombensicheres Investment"

Das Immobilien-Unternehmen Losch schreibt im Inserat selbst von einem "bombensicheren" Investment. "Mitten im malerischen Xanten offenbart sich ein einzigartiges Refugium, welches höchste Sicherheit und Schutz inmitten einer idyllischen Umgebung verspricht", so der Einstieg in die Objektbeschreibung. Der Bunker wurde 1967 errichtet - als von der Bundeswehr gedachter "Knotenpunkt im Fernmeldenetz". Er liegt zwölf Meter unter der Erde und misst 850 Quadratmeter. Die Wände im Bunker sind vier Meter dick und stammen aus dem kalten Krieg. Die "architektonischen Merkmale dieses geschichtsträchtigen Bunkers faszinieren", heißte es in der Makler-Beschreibung. 9.164 Quadratmeter stünden dem Käufer dann zur Verfügung - bei einem Kaufpreis von 700.000 Euro. In 2022 wurden noch 1,6 Millionen gefordert.

© picture alliance/dpa | Fabian Strauch © picture alliance/dpa | Fabian Strauch

2022 bei Ebay angeboten

Ein Makler aus Mülheim a.d. Ruhr probierte es schon 2022 mit dem Verkauf dieses Bunkers, hatte aber keinen Erfolg. Das Gebot von 1.6 Millionen Euro wollte keiner annehmen. Anfragen wären laut eigener Aussage aber enorm viele eingegangen. Damals übernahm er die Aquise für den ursprünglichen Eigentümer, hatte in 2022 demzufolge Anfragen für Filmdrehs, als Paintball-Anglage oder Lagerflächen. Doch, es half alles nichts. Der Bunker wurde nicht verkauft. Ob er nun in 2024 an einen neuen Besitzer geht?

Autor: Joachim Schultheis