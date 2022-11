In Mülheim weiter unterdurchschnittlich wenig Überschuldete

Damit ist der Anteil der Über-18-Jährigen gemeint. Als überschuldet gilt, wer dauerhaft zu wenige Einnahmen hat, um seine Kredite bezahlen zu können. Mülheim folgt damit dem Ruhrgebiets-Trend. Seit dem vergangenen Jahr sinkt in den meisten Städten die Schuldnerquote. Zuvor war sie seit dem Jahr 2021 fast durchgehend gestiegen. Mülheim liegt mit seiner Quote deutlich unter dem Schnitt im Ruhrgebiet. Am besten ist die Quote im Ennepe-Ruhr-Kreis, am schlechtesten in Gelsenkirchen.