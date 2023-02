In Kitas und der Stadtverwaltung wird gestreikt

Wer heute in Mülheim Behördengänge erledigen will, muss mit längeren Wartezeiten oder verschlossenen Türen rechnen. Im Tarifstreit des Öffentlichen Dienstes hat die Gewerkschaft ver.di in der Stadtverwaltung zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen.

