In 10 Minuten zum Ausbildungsplatz

Wer noch in diesem Jahr eine Berufsausbildung starten will, hat in der nächsten Woche gute Chancen einen Ausbildungsplatz zu finden. Die Industrie- und Handelskammer für Essen, Mülheim und Oberhausen lädt zu einem Azubi-Speed-Dating.

© IHK zu Essen (Archivbild)