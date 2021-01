Impfstart in Krankenhäusern ab Montag

Im St. Marienhospital sind das insgesamt 163 Menschen. Im Evangelischen Krankenhaus Mülheim umfasst diese erste Impfgruppe 450 Mitarbeiter. Montag sollen die ersten Impfdosen geliefert werden. Wie viele das dann wirklich sein werden, wissen die Kliniken nicht.

Impfung in Altenheimen zur Hälfte geschafft

Gleichzeitig wird in den Mülheimer Alten- und Pflegeheimen weiter geimpft. Bisher haben schon etwa 1800 Bewohner und Mitarbeiter dort die Impfung gegen das Corona-Virus bekommen. Damit ist laut Stadt etwa die Hälfte geschafft. Bis Ende Januar will das Impfteam in allen Mülheimer Pflegeeinrichtungen mit der ersten Impfung fertig sein.

Impfzentrum öffnet am 1. Februar

Alle über 80-Jährigen, die nicht in einem Heim leben, können sich ab dem 1. Februar im Impfzentrum auf dem ehemaligen Tengelmann-Gelände an der Wissollstraße impfen lassen. Dafür werden sie in der kommenden Woche Post von der Stadt mit allen Infos bekommen. Impftermine für alle über 80-Jährigen können ab dem 25. Januar über die Internetseite www.116117.de gebucht werden. Das ist auch über die kostenlose Telefonnummer 0800 / 116 117 01 möglich - täglich von 8 bis 22 Uhr. Wegen der hohen Nachfrage müssen Anrufer aber mit längeren Wartezeiten rechnen.