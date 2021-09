Immer mehr befristete Verträge

Im Zeitraum von April bis Juni 2020 hatten von 2.859 Neueinstellungen in Mülheim 963 eine Befristung. Besonders betroffen waren - und sind auch immer noch - Jobs in der Lebensmittelbranche, im Gastgewerbe und in der Ernährungsindustrie, heißt es. Vor allem für junge Leute ist das laut NGG ein Problem. Die haben es damit nämlich schwer, eine Mietwohnung oder einen Kredit zu bekommen. Die Gewerkschaft fordert deswegen, dass die neue Bundesregierung nach der Wahl was dagegen unternimmt.