Busse bleiben am Freitag im Depot

Jetzt Freitag müssen sich viele Pendler in Mülheim wieder auf Probleme einstellen. Verdi ruft im kommunalen Nahverkehr ganztägig zum Warnstreik auf. Aufgerufen sind unter anderem Beschäftigte der Ruhrbahn, der Stoag in Oberhausen, der Duisburger Verkehrsgesellschaft und der Vestischen Straßenbahnen. Am Freitag werden demnach so gut wie keine Busse und Straßenbahnen unterwegs sein.

© Martin Möller/FUNKE Foto Services