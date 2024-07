Über 500 freie Azubi-Stellen in Mülheim

Allein im Bereich der Herstellung von Lebensmitteln und Getränken seien 19 Ausbildungsstellen bei Mülheimer Unternehmen noch nicht besetzt. Und das sind nur die Zahlen, die offiziell bei der Agentur für Arbeit gemeldet sind. Viele Unternehmen suchen darüber hinaus ja auch auf eigene Faust nach Azubis über ihre Internet- und Social Media-Seiten. Industrie, Handwerk und Dienstleistung in Mülheim bieten jungen Menschen enorme Chancen, so die NGG Ruhrgebiet. Wer dort eine Ausbildung mache, dem winke in der Regel eine sichere berufliche Basis, heißt es. Deshalb rät die Gewerkschaft allen, die nicht studieren wollen oder können, sich bei der Agentur für Arbeit beraten zu lassen oder einfach mal mal selbst bei Betrieben, die von Interesse sind, anzufragen.