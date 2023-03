IHK wirbt für Duale Ausbildung

Mülheimer Betriebe, die mit ihren Azubis mitmachen wollen, können sich ab sofort bei der IHK melden. Teil der Kampagne sind außerdem regionale Aktionen zum Ausbildungsstart, Ausbildungsmessen und Beratungsangebote. Fast in allem IHK-Berufen fehlt es an Nachwuchs. Freie Lehrstellen können nicht besetzt werden. Die IHK will mit der neuen bundesweiten Kampagne das Image der dualen Ausbildung verbessern. Obwohl eine Ausbildung viele Karrierechancen bietet, ist das Image im Vergleich zum Studium ausbaufähig.